Кито, , 03:50 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в четырех провинциях Эквадора ввел президент республики Гильермо Лассо на фоне антиправительственных демонстраций. Об этом сообщает пресс-служба эквадорского правительства.

Протесты в Эквадоре Agencia de

«Президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна на 30 дней в связи с серьезными внутренними волнениями», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Эквадора рассматривал вопрос об импичменте президенту страны Гильермо Лассо из-за беспорядков в стране, а также превышениях должностных полномочий. Тем не менее законопроект не набрал необходимого количества голосов.

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