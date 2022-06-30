Кито, 30 июня, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в четырех провинциях Эквадора ввел президент республики Гильермо Лассо на фоне антиправительственных демонстраций. Об этом сообщает пресс-служба эквадорского правительства.

Agencia de Протесты в Эквадоре

«Президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна на 30 дней в связи с серьезными внутренними волнениями», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Эквадора рассматривал вопрос об импичменте президенту страны Гильермо Лассо из-за беспорядков в стране, а также превышений должностных полномочий. Тем не менее законопроект не набрал необходимого количества голосов.