Сьюдад-Виктория, Мексика, 30 июня, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Мексиканский журналист Антонио де ла Крус был застрелен в своем доме в городе Сьюдад-Виктория (штат Тамаулипас) на севере Мексики, сообщала в своем микроблоге правозащитная организация Article 19.

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Он работал в местной газете Expreso. Коллега журналиста Леопольдо Мальдонадо считает, что указанное нападение могло быть следствием критики в адрес властей, которую позволял себе де ла Крус.

В ходе инцидента также пострадала дочь журналиста, которая находится в больнице в критическом состоянии. Губернатор Тамаулипаса Франсиско Гарсия Кабеса де Вака пообещал, что расследование будет продолжаться, пока преступников не поймают и не накажут по закону.

С начала 2022 года в Мексике было убито по меньшей мере 11 журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня на северо-востоке Мексики в штате Нуэво-Леон шестеро полицейских погибли в ходе перестрелки с бандой преступников.