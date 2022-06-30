Москва, , 03:01 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» 14 июля 2022 года планирует заключить контракт с юридической конторой или адвокатом на представление её интересов «в следственных действиях и судебных разбирательствах по уголовным делам». За услугу в рамках соответствующего тендера назначили стартовую цену — 6,1 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Росатом Em-group.ru

В техзадании уточняется, что в стоимость услуги входят как консультации по всем видам уголовных преступлений, так и представление интересов компании и её работников в следственных действиях, выступающих в качестве свидетелей, представителей потерпевших, гражданского истца/ответчика, оказание адвокатской помощи по широкому спектру вопросов, включая (но не ограничиваясь) преступлениями в сфере экономической деятельности, в том числе налоговым.

Срок оказание услуг — в течение двух календарных лет с даты подписания договора.