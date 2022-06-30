Тбилиси, , 21:38 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с грузинской делегацией принял участие в специальном заседании Североатлантического совета, сообщает 29 июня gov. ge.

Заседание Североатлантического совета в Мадриде Gov.ge

Заседание состоялось в рамках Мадридского саммита, в котором приняли участие лидеры Финляндии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и высокопоставленные представители Европейского союза. На встрече обсуждались вызовы, стоящие перед глобальной архитектурой безопасности и средой евроатлантической безопасности. Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между странами — членами НАТО и странами-партнёрами в целях совместного содействия поддержанию международного порядка, основанного на нормах права. На встрече также обсуждались события на Украине. Была подчеркнута важность оказания помощи Украине на фоне продолжающейся «военной агрессии».

Премьер-министр Грузии рассказал об ухудшении обстановки в области безопасности в Черноморском регионе и шагах, предпринятых Грузией в сложившейся ситуации. В ходе своего выступления премьер-министр отметил беспрецедентно высокий уровень практического сотрудничества между Грузией и НАТО в последние годы и выразил надежду, что прогресс, достигнутый страной в плане осуществления реформ, окажет положительное влияние на путь Грузии к членству в организации.

На Мадридском саммите было принято несколько важных документов, в том числе новая стратегическая концепция НАТО — 2030, коммюнике саммита и «Документ о дружественной Грузии помощи». Следует отметить, что все три документа содержат все важнейшие для Грузии вопросы. В частности, подтверждается решение Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО, подчеркивается политика открытых дверей НАТО, статус Грузии как страны-претендента и подтверждается «непоколебимая поддержка Альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Тема Грузии подробно отражена в новой стратегической концепции НАТО, которая станет руководящим документом для Альянса на ближайшие десять лет.

Следует отметить «Документ о дружественной Грузии помощи», который был одобрен на саммите и содержит конкретные меры по дальнейшему развитию обороноспособности Грузии и эффективному вовлечению НАТО в этот процесс.

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