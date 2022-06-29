Вена, 30 июня, 2022, 01:49 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате схода оползня в федеральной земле Каринтия на юге Австрии, сообщает издание Der Standard.

Storm05 Оползень

Речь идет о 82-летнем мужчине из города Треффене. Причиной оползней стали сильнейшие шторма, которые обрушились на регион.

Еще один местный житель пропал без вести. Его автомобиль застрял, а затем был смыт водным потоком. Кроме того, остались отрезанными от мира несколько районов. Для помощи жителям и поиска пострадавших привлечено более 100 спасателей со специальной техникой, а также два вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в городе Кокапата в Боливии пятеро шахтеров погибли при сходе оползня на золотодобывающем руднике.