Абуджа, 30 июня, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Пассажирский автобус загорелся на автодороге Лагос — Ибадан на юго-западе Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской дорожной полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Сообщается, что ДТП произошло в штате Огун недалеко от города Огере. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в двигателе автобуса. В результате происшествия погибли пять человек, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня пассажирский автобус загорелся после ДТП в городе Бургасе в Болгарии. В результате происшествия погибших не было, сведений о пострадавших не приводилось.