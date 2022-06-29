Ханой, 30 июня, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за минувшие сутки выявили 777 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ведомство отмечает незначительный рост заболеваемости COVID-19 на вьетнамской территории. По-прежнему основной очаг распространения инфекции находится в столице республики Ханое.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 10 745 631. Уже смогли выздороветь 9 675 359 заболевших, что составляет 90% от общего числа зараженных. При этом во Вьетнаме уже использовали более 231,5 млн доз препаратов против COVID-19 для вакцинации. Из них 205,4 млн доз получили жители старше 18 лет.