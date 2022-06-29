Варшава, 30 июня, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Белорусские граждане являются второй по численности группой иностранцев (после украинцев), проживающих в Польше. Вид на жительство получили более 50 тысяч граждан Белоруссии. Об этом сообщает Управление по делам иностранцев Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

С начала 2021 года число белорусов с разрешением на постоянное проживание в Польше увеличилось на 90%. Большинство граждан Белоруссии получили постоянный ВНЖ в соседней стране на основании польского происхождения и наличия Карты поляка.

Среди переезжающих в Польшу белорусов примерно поровну мужчин и женщин. Большинство выбирают для жизни Мазовецкое воеводство (19 тысяч человек) с центром в Варшаве и Подляское (9 тысяч человек) с центром в Белостоке.