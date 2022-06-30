Белград, , 00:07 — REGNUM Ситуация в Сербии, в Косово и Метохии, а также во всем регионе Западных Балкан изменилась. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 29 июня во время пресс-конференции после встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Александр Вучич

Вучич сообщил о новых условиях, которые албанские сепаратисты в Косово поставили Сербии и о которых его оповестил Лайчак во время встречи в Белграде.

«Чего требуют косовские албанцы, и не только они — еще в этом их поддерживает Запад? Они хотят ущемить право сербов въезжать на территорию Косово и Метохии только с внутренними паспортами. Они приняли и другое решение — требуют от сербов регистрировать свои автомобили с номерами «Республики Косово». Если те не захотят, они будут отнимать у них автомобили», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что за новыми требованиями Приштины скрывается намерение провести на территории Косово и Метохии операцию, которая привела бы к тотальному выселению сербов, как это сделали хорваты в 1995 году во время операции «Буря».

Вучич сообщил, что Приштина определила срок для принятия окончательного решения по регистрационным номерам — 30 сентября. Он не исключил, что 1 октября албанские сепаратисты совершат «общее нападение» на север Косово и Метохии, населенный сербами.

«Это граждане должны знать, так же как и то, что косовских албанцев поддержали представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и США», — отметил Вучич.

По его словам, Сербии уже некуда отступать, и уже десять лет никто не хочет компромисса с ней, все желают лишь её унизить.

Напомним, что в сентябре 2021 года Приштина запретила использование автомобильных номеров центральной Сербии на территории Косово. Сербы на это отреагировали блокадой дорог на севере края. Делегации Белграда и Приштины при посредничестве Брюсселя договорились, что на территории Косово и центральной Сербии до момента достижения долгосрочного решения этого вопроса будет действовать режим стикеров (автовладельцы будут заклеивать государственную символику на номерах своих автомобилей).