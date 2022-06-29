Белград, 29 июня, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Когда речь идет об Украине, все международное сообщество ссылается на принцип территориальной целостности государств, а когда речь идет о Косово и о резолюции 1244, тогда «все глаза смотрят куда-то в даль». Об этом заявил президент Сербии Алексанр Вучич 29 июня в Белграде после встречи со специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Понятно, что здесь нет никакого диалога и переговоров. Будет много проблем. Мы постараемся сохранить мир, но другие этого не хотят, не только косовские албанцы, но и их покровители», — процитировал слова Вучича телеканал РТС.

Напомним, что во время пресс-конференции Вучич также заявил о том, что требования косовских сепаратистов по вопросу использования автомобильных номеров на территории Косово направлены не на решение проблемы, а на то, чтобы создать условия для изгнания косовских сербов в ходе операции, которая была бы похожа на хорватскую операцию «Буря», после которой Хорватия фактически стала этнически однородным государством.