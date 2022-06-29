Москва, , 23:25 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов заявил, что 24-летний российский центрфорвард Федор Чалов, выступавший во второй половине прошедшего сезона за швейцарский «Базель» на правах аренды, вернется в расположение «красно-синих».

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

«Аренда Чалова заканчивает завтра. Федор прибудет к нам на сборы. Будем садиться разговаривать, будем работать, если у него будет желание. Кто же откажется от него? Это боевая единица», — цитирует Федотова издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Федор Чалов, выступая за «Базель», принял участие в четырнадцати турах швейцарской Суперлиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.