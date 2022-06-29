Албанские мигранты спасли грудного ребенка от убийцы в Греции
Афины , 29 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Несколько албанских мигрантов 28 июня спасли от смерти младенца.
Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР
Ребенок
Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, утром 28 июня гражданин Греции попытался задушить семимесячного грудничка, собственного ребенка, после ссоры с его матерью.
Случайные прохожие, албанские мигранты, услышали призывы матери о помощи и спасли ребенка, вначале потребовав от мужчины прекратить попытки убийства, а затем отобрав ребенка силой.
Происшествие попало на видео, через несколько минут на место прибыла полиция.
Предполагается, что мужчина заставлял женщину попрошайничать с ребенком.