Москва, , 22:53 — REGNUM Город Авдеевка приговорён Киевом к уничтожению. Об этом стало известно из перехваченных российскими военными радиопереговоров, сообщил 29 июня журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель Минобороны России привёл отрывок радиоперехвата:

— У нас приказ спалить Авдеевку до тла.

— А что с мирными?

На этот вопрос был ответ в нецензурной форме (по смыслу — наплевать). «Делайте с ними что хотите, только не выпускайте, … (нецензурная фраза) по домам».

Мизинцев объяснил, что украинские боевики намерены, засыпав Авдеевку минами, снарядами и ракетами, обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и осветить это в зарубежной и украинской прессе.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 206 мирных жителей