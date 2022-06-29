Белград, 29 июня, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Опрос сербского населения статистическим институтом Demostat продемонстрировал рост евроскептицизма в Сербии. Против вступления в ЕС в случае референдума проголосовал бы 51% населения, за — 31%, при этом только 17% граждан выразили готовность принять компромиссы ради вступления в ЕС.

Сербия

Опрос проводился в период с 13 по 22 июня и опубликован 29 июня. В нем приняли участие 1203 человека.

Опрос также показал, что 58% населения Сербии не считает необходимым согласовывать внешнеполитическую линию с ЕС, обратного мнения придерживается лишь 33% граждан. 81% опрошенных считает, что Сербия не должна вводить санкций против России.

На вопрос о том, кого они считают виновными в украинском кризисе, 7% обвинили Россию, 54% назвали единственным виновником НАТО.

Среди политиков 46% сербского населения более всего доверяет президенту Александру Вучичу, такой же процент считает лучшим мировым лидером главу России Владимира Путина, 12% — председателя КНР Си Цзиньпина и еще 11% — французского президента Эммануэля Макрона.