Минск, 29 июня, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Главное управление юстиции Мингорисполкома в шестой раз отказало в государственной регистрации активистам международного движения «Бессмертный полк». В апреле они получили очередной отказ легализовать свою деятельность в рамках новой общественной организации «Бессмертный полк Победы». Минский городской суд 29 июня начал рассмотрение жалобы учредителей белорусского НГО на действия ГУЮ Мингорисполкома.

ИА REGNUM Мингорсуд рассматривает жалобу организаторов белорусского «Бессмертного полка» на отказ в регистрации

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Комментируя для ИА REGNUM произошедшее, один из учредителей общественной организации «Бессмертный полк Победы», глава оргкомитета республиканской партии «За Отечество» Андрей Иванов изложил своё видение контекста очередной судебной тяжбы, в которой оказались хранители исторической памяти в Белоруссии.

— У нас позорный процесс идёт. Мы находимся в республике-партизанке, в городе-герое Минске и вынуждены отстаивать право на то, чтобы в нашей республике появилось официально зарегистрированное общественное объединение «Бессмертный полк Победы».

Мы являемся потомками победителей, освободителей. При этом через юридическую казуистику ГУЮ Мингорисполкома создаются всевозможные препоны для государственной регистрации нашей организации.

Сегодня в суде два заявителя сказали, что ГУЮ Мингорисполкома предлагало просто поменять название для успешной регистрации. Например — на «Родина помнит». Для них самое главное — чтобы не звучало в названии «Бессмертный полк». И вот тогда мы бы получили госрегистрацию немедленно. Возникает вопрос: кому нужны такие манипуляции с названием?

Мы осознаём, что красное знамя с надписью 150-я Идрицкая стрелковая дивизия — это Знамя Победы, это образ Победы. Мы же понимаем, что гвардейская лента — это образ и символ, которым награждались с 1942 года самые храбрые подразделения, и он тоже является символом Победы. Равно как и знамя Советского Союза, потому что мы победили вместе.

То же самое применимо и к «Бессмертному полку» — это символ борьбы с фашизмом во всём мире. Более 120 стран сегодня используют этот общественный порыв, показывающий неприемлемость фашизма и нацизма. И только у нас в Белоруссии, где каждый третий погиб на Великой Отечественной войне, мы вынуждены сидеть в суде и доказывать эту очевидность. То есть народ в суде доказывает власти, что необходимо укрепить это патриотическое движение, юридически оформить этот факт и общественную организацию.

Самое интересное, что сегодня мы собрались по, казалось бы, техническому вопросу. Нам выдали гарантийное письмо на предоставление юридического адреса общественной организации «Бессмертный полк». Однако в процессе прохождения госрегистрации нам предложили поменять название. Мы, учредители, обсудили это и дополнили название одним словом, стали называться «Бессмертный полк Победы». Соответственно, в пакете документов осталось старое гарантийное письмо, которое давало нам право получить юридический адрес на ОО «Бессмертный полк». Мы же в очередной раз подали документы на регистрацию ОО «Бессмертный полк Победы».

Этот технический момент устраняется в течение полудня. Мы это сегодня подтвердили суду. В тот же день, когда нам стало известно о юридическом казусе с гарантийным письмом по юрадресу, мы оформили гарантийное письмо на ОО «Бессмертный полк Победы» — по тому же адресу, и приложили к пакету документов на регистрацию.

На данный момент никакие наши доводы не принимаются. При этом не только здесь, но и в России с замиранием сердца смотрят на то, какое решение будет вынесено по вопросу регистрации или нерегистрации ОО «Бессмертный полк Победы».

Мы считаем, что никаких юридических препятствий для госрегистрации ОО «Бессмертный полк Победы» в Белоруссии нет. Более того: регистрирующим органом нарушены положения конституции, гарантирующие право на свободное объединение граждан, нарушены статьи закона «Об общественных объединениях». Согласно этим нормам, регистрирующие органы должны содействовать регистрации общественных объединений, чего на самом деле не происходит.

Если наши доводы не будут услышаны и будет принято решение запретить нашу деятельность, то укрепится так называемая «бчб-сила» («бело-красно-белый флаг («бчб») — символ прозападного националистического движения. — прим. ИА REGNUM). Получается, что такими запретами эта сила действует. Она ведёт подковёрную борьбу, она запрещает регистрацию патриотических организаций и сообществ, устанавливает для них ограничения и так далее. Процесс противоборства идёт.