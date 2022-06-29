Москва, , 22:06 — REGNUM Украинские вооруженные формирования намерены стереть город Авдеевка с лица Земли, копируя германскую тактику «выжженной земли», сообщил 29 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Бегство ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов переговоров укронацистов и иностранных наемников.

»… у нас приказ спалить Авдеевку до тла…

… а что с мирными…?

… да по. (нецензурная лексика), делайте с ними что хотите, только не выпускайте, … (нецензурная лексика) по домам …», — процитировал данные перехвата Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что целью таких действий украинских националистов является обвинение Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Донбассе обезврежено более 40 тыс. взрывоопасных предметов — Минобороны