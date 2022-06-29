Москва, 29 июня 2022, 22:06 — REGNUM Украинские вооруженные формирования намерены стереть город Авдеевка с лица Земли, копируя германскую тактику «выжженной земли», сообщил 29 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов переговоров укронацистов и иностранных наемников.
»… у нас приказ спалить Авдеевку до тла…
… а что с мирными…?
… да по. (нецензурная лексика), делайте с ними что хотите, только не выпускайте, … (нецензурная лексика) по домам …», — процитировал данные перехвата Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что целью таких действий украинских националистов является обвинение Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.
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