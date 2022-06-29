Вашингтон, 29 июня, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Россия осталась почти совсем без необходимых материалов для высокоточного оружия, сообщили 29 июня в пресс-службе американского минторга.

Mentor.com Полупроводники

По словам американского министра торговли Джины Раймондо, Вашингтон сумел добиться этого за счёт антироссийских санкций, введённых «из-за Украины».

Американский чиновник пояснила: глобальный экспорт полупроводников в Россию за счёт санкций «снизился почти на 90%» с момента введения «ограничений».

И в итоге покупатели полупроводников в России остались почти ни с чем, считает министр. Раймондо пояснила, что речь идёт о материалах, «необходимых для широкого спектра продукции, включая такие виды вооружений, как высокоточные ракеты и танки».