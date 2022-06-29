Лондон, , 21:44 — REGNUM 26-летний центрфорвард сборной Германии Тимо Вернер выявил желание покинуть лондонский «Челси» в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 29 июня сообщил журналист Николо Скира.

Тимо Вернер Granada

В прошедшем сезоне Тимо Вернер принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца 6 (4+2) очков по системе гол+пас в пяти встречах.

Тимо Вернер перешел в «Челси» 1 июля 2020 года из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого центрфорварда, по оценкам профильного интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.