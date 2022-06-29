София, , 21:38 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии абсолютным большинством голосов одобрили документ, предусматривающий увеличение размера социальной пенсии по старости (достижении полного пенсионного возраста) лицам, не имеющим трудового стажа. Об этом 29 июня сообщает БНР.

Рукодельница. Бургас, Болгария Andrey

Согласно официальной информации, с 1 июля текущего года соответствующие выплаты составят 247 левов ($132). По мнению болгарских народных избранников, нововведение позволит сотням тысяч пожилым болгарам «выйти из финансового тупика».

Напомним, в настоящее время пенсия для соответствующей категории граждан Болгарии составляет 170 левов ($90).