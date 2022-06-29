Рим, 29 июня, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги просил основателя популистского «Движения 5 звезд» Беппо Грилло способствовать смене лидера партии Джузеппе Конте, заявил 29 июня социолог Доменико Де Мази.

ESOF2020 Trieste Джузеппе Конте

Конте фактически подтвердил это сообщение, заявив, что считает вмешательство «технического» премьер-министра (не избиравшегося в парламент) в работу и жизнь партии совершенно неуместной.

По основной версии, Драги обратился к Грилло с подобной просьбой потому, что ему неудобно работать с Конте: популисты входят в правящую коалицию, однако выступают с «особым мнением», в частности, сомневаются в необходимости поставок оружия в Киев.

«Движение 5 звезд» выиграло национальные выборы в 2018 году, партия до выхода из ее состава фракции Луиджи Ди Майо контролировала около трети мест в парламенте.