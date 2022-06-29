Рим, 29 июня, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Все 45 проектов, которые должны были быть реализованы в Италии в первом полугодии 2022 года за счет средств кредитов и грантов ЕС, выполнены в полном объеме, заявили в министерстве экономики и финансов 29 июня.

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В связи с этим Италия официально запросила у Еврокомиссии второй транш в размере 24,1 млрд евро, в том числе 12, 6 млрд евро кредитных средств.

Средства поступают в рамках общего для ЕС плана реконструкции и развития, одна из основных целей — «озеленение» экономики.