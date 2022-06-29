Нью-Йорк, США, , 20:05 — REGNUM Актриса Мэри Мара могла утонуть из-за травмы головы. Об этом 29 июня пишет TMZ, ссылаясь на представителя артистки.

Травма головы Bobjgalindo

По словам агента Крейга Дорфмана, следователи заметили у Мэри Мары ссадины на лице. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что после выхода из реки Святого Лаврентия она поскользнулась и ударилась головой, в результате чего упала в воду.

Как отмечает издание, пока нет рабочей теории о том, о какой объект Мара ударилась. Но следователи считают, что единственное логическое объяснение состоит в том, что актриса столкнулась с каким-то объектом, который либо лишил её сознания, либо лишил сил, чтобы выплыть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня актриса из сериала «Закон и порядок» Мэри Мара скончалась в возрасте 61 года. Тело артистки было найдено в её «любимой» реке Святого Лаврентия недалеко от дома.

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