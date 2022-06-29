Вашингтон, 29 июня 2022, 19:51 — REGNUM Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели телефонный разговор, обсудив предоставление Штатами оружия Киеву, сообщает 29 июня пресс-служба Пентагона.
«Министр Остин предоставил новую информацию касательно усилий США по оказанию военной помощи», а также обсудил, какое влияние помощь Вашингтона оказывает на поле боя, отмечается в пресс-релизе.
Остин и Резников также обсудили планы по проведению четвертого заседания контактной группы по поставкам оружия Украине, которое должно пройти в июле.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений на Украину.
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