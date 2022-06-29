Нижний Тагил, Свердловская область, 29 июня, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Свердловской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено в Нижнем Тагиле. По данным следствия, летом 2019 года гражданин пообещал местному жителю решить проблему с регистрацией транспортных средств. Взамен потребовал денег и получил 50 тыс. рублей. Но выполнять своего обещания не стал.

В пресс-службе областного главка МВД журналистам сообщили, что обвиняемый был уволен из органов внутренних дел. Окончательную точку в этом уголовном деле поставит суд.