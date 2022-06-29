Вашингтон, 29 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Пентагон полностью поддерживает запрос Турции на обновление парка истребителей F-16 турецких ВВС, заявила 29 июня помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер в ходе брифинга «на полях» саммита НАТО.

Af.mil Истребитель F-16

«Министерство обороны полностью поддерживает планы Турции по модернизации парка F-16 в её ВВС. Эти планы прорабатываются», — сообщила она.

«Их нужно провести через необходимые контрактные процедуры. Но США поддерживают Турцию в деле модернизации её парка истребителей, это вклад в безопасность НАТО и, следовательно, в безопасность США», — сказала Уолландер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция несколько лет безуспешно просила поставить ей истребители четвертого поколения F-16 взамен более современных боевых самолетов F-35, программа поставок которых была заблокирована в наказание за закупку российских комплексов ПВО С-400.