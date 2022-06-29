Стокгольм, , 17:29 — REGNUM 29 июня издание Aftonbladet сообщило, что 25-летний шведский нападающий Джордан Ларссон, выступавший последние три года за московский «Спартак», покинул шведский футбольный клуб АИК.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

В текущем сезоне Аллсвенсканы 2022 Джордан Ларссон принял участие в одиннадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Спартак» Ларссон выступал с 2 августа 2019 года после перехода из шведского футбольного клуба «Норрчепинг» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.