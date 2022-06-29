Ашхабад, , 16:57 — REGNUM Россия стремится внести существенный вклад в защиту экосистемы Каспийского региона. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на VI Каспийском саммите.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии. В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 млн штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80% так называемого русского сетра сегодня происходит с российских рыболовных заводов», — заявил Путин.

Кроме того, успешно реализуются проекты по защите морских млекопитающих и птиц, а также очистке морской воды от пластика и многие другие.

«Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря — так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о создании в ближайшее время конференции сторон этой конвенции», — продолжил президент.