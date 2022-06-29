Москва, 29 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации начнет работу с 1 января 2023 г.

Территориальные органы Пенсионного фонда России предлагается считать с 1 января 2023 г. территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с одновременным присоединением к ним территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

Предусматривается, что функции и полномочия учредителя Фонда пенсионного и социального страхования РФ от имени РФ осуществляет правительство РФ, а координацию его деятельности — Минтруд.

Объединение фондов вызвало широкое обсуждение в России. Бурная полемика первых чтений породила ряд компромиссных поправок, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Среди них — уход от наблюдательного совета, который практически дублировал по своим задачам правление, представительство депутатов Госдумы и членов Совфеда при этом сохранено — по трое от каждой из палат парламента.

Ещё один важный момент, отметил Нилов, заключается в корректировке схемы медицинского страхования для иностранных работников во избежание так называемого «медицинского туризма».

Пакет изменений также предусматривает, что с 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Кроме того, планируется объединение всех льготных категорий плательщиков страховых взносов в три группы.

Также вносятся изменения в федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», предусматривающие установление с 1 января 2023 года для организаций и индивидуальных предпринимателей в период применения специального налогового режима единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 0%.