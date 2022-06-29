Афины , , 19:07 — REGNUM Правоохранительными органами Греции была задержана гражданка Грузии, подозреваемая в ограблениях пожилых людей, сообщает 29 июня грузинский телеканал «Рустави 2».

Под арестом Oregon Department of Transportation

47-летняя преступница искала вакансии сиделки, после устройства на работу входила в доверие к семьям, а затем, используя наркотические средства, грабила стариков, за которыми должна была ухаживать.

На данный момент выявлено четыре случая ограбления подобным способом. Преступница подмешивала наркотики или психотропные препараты в пищу и питьё, а затем похищала из дома деньги и драгоценности.

При обыске у задержанной были изъяты деньги, ювелирные изделия, психотропные таблетки, два ножа, банковские карты и мобильные телефоны. Задержанная была передана в прокуратуру Афин.