Москва, 29 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. На Могиле Неизвестного Солдата в Москве состоялась церемония зажжения пламени от Вечного огня для передачи частицы в Чувашию, где 1 июля откроется мемориал в честь строителей оборонительных рубежей и тружеников тыла. Мероприятие прошло в Александровском саду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://cap.ru/ На Могиле Неизвестного Солдата в Москве состоялась церемония зажжения пламени от Вечного огня

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали для зажжения огня у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии. В торжестве приняли участие члены семей тыловиков, представители органов власти, депутаты, юнармейцы, волонтёры Победы, члены товарищества офицеров, курсанты Кремлёвского полка из Чувашии.

Открывая мероприятие, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил важность появления памятников, подобных мемориалу в Чувашии. Он подчеркнул, что они опровергают пропаганду, навязываемую западной прессой.

«Молодые люди, посмотрев, что происходило во время Великой Отечественной войны, поймут, почему дети, женщины и старики были мобилизованы, почему в дождь и непогоду с лопатами и кирками, без современных средств механизации, вручную копали и строили оборонительные, сооружения. Поймут, зачем и какой ценой это было сделано. Сейчас, когда памятник готов, память действительно сохранится», — сказал Сергей Новиков.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что частица пламени с Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата «зажжёт огонь трудового подвига в тылу, который был также очень важен для достижения победы». Он напомнил, что за три месяца в Чувашии было построено 380 км рубежей, создано 1600 огневых точек, примерно столько же землянок и блиндажей, противотанковые рвы.

«Этот подвиг является для нас удивительным воодушевляющим фактором, а сам мемориал — квинтэссенцией проведённой нами работы», — сказал Николаев.

Чувашские власти отмечают, что рядом с мемориалом планируется построить интерактивный музей, посвящённый истории Великой отечественной войны.

Для передачи частицы с Вечного огня организован автопробег. Он охватит города трудовой доблести и будет доставлен 1 июля к открытию мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе. Во время пути в Нижнем Новгороде и Дзержинске колонну встретят праздничной программой с участием патриотических клубов и ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, история строительства оборонительных рубежей вплелась в федеральную повестку благодаря и самой теме, и вовлечённости региональных властей и лично главы Чувашии Олега Николаева с момента его назначения врио в начале 2020 года. Для Чувашии эта тема вошла в контекст учреждённого президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2020 года звания «Город трудовой доблести».