Москва, 29 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Пока в РФ не разворачивается никакой диверсификации — экономика приходит в себя от шока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы бизнесмена Олега Дерипаски о том, что диверсификация экономики РФ может затянуться на восемь-девять лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«По опыту нашей истории, Россия самые эффективные реформы проводит, когда находится в стрессе, военном или политическом, — сказал Головченко. — В обычной жизни реформы в России провести фактически невозможно. Поэтому нынешняя ситуация — как раз подходящий этап для качественных преобразований. Так что хочется надеяться, что за 10 лет, может, мы и сумеем построить несырьевую экономику. В настоящее время ещё ничего не разворачивается. Пока экономика приходит в себя от шока. И пока мы все ещё даже не осознали тех рисков, в которых оказались. Вот когда мы сможем хотя бы свой первый автомобиль собрать из своих российских запчастей, тогда будет понятно, что мы начали процесс диверсификации».

Как полагает эксперт, к сожалению, в течение ближайших восьми-девяти лет РФ ждёт сильная «китаизация» всего.

«Но это не диверсификация. Это переход с «БМВ» на китайский «Лифан». Так что пока мы просто меняем поставщиков, меняя нефть на китайские запчасти», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович усомнился в том, что Китай окажет России существенную помощь в перестройке ее экономики.