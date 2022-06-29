Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Санкт-Петербурга поместили 82 пациента с ковидным диагнозом, что на 26 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 29 июня сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Северной столице зафиксировали за сутки 241 случай заражения коронавирусом (+11 к показателю прошлых суток). Жертвами вируса стали за сутки девять человек (+1). Выписаны по выздоровлению за сутки ровно 300 петербуржцев (-135).

Количество больных, которые остаются на лечении ковида в медицинских учреждениях, достигло 904 человек (-23). В отделениях реанимации лежат 120 пациентов (-7), а аппараты ИВЛ поддерживают жизнь 26 человек. Из стационаров выписали по выздоровлению 73 петербуржца (+54).

На домашнем лечении сейчас находятся 1389 больных. Их число увеличилось на 22 пациента за сутки.

Напомним, что с момента первого зафиксированного случая заражения ковидом в Петербурге обнаружили 1 536 256 таких случаев. От COVID-19, как основной причины, за это время скончались 34 122 человека, переболели ковидом 1 499 766 человек.

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