Ашхабад, 29 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Неукоснительное следование принципам, заложенным в конвенции о правовом статусе Каспийского моря, станет залогом процветания каспийского региона. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 июня на Каспийском саммите в Ашхабаде.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он подчеркнул, что Россия неизменно выступает за углубление партнёрских связей в каспийской «пятёрке»: в политике, сфере безопасности, экономике и природоохранной области, в гуманитарной повестке.

«При этом убеждены, что залогом процветания нашего общего региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что дальнейшее наращивание региональных торговых и инвестиционных связей, углубление промышленной и высокотехнологичной кооперации входят в число ключевых задач для пятёрки, то есть для России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркмении.

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