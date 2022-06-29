Мурманск, 29 июня 2022, 21:55 — REGNUM Во время отчета о деятельности регионального правительства глава Мурманской области Андрей Чибис анонсировал запуск программы «Свой дом в Арктике», по которой семьям будут выделены средства для строительства жилья. Старт запланирован на июль 2022 года.

Частный дом
Частный дом

«С учётом прошлого года видим динамику роста строительства индивидуального жилья. Запускаем программу «Свой дом в Арктике», с помощью которой можно купить домокомплект, построить дома или купить дом на территории Мурманской области», — сообщил Чибис.

Согласно условиям программы, семьи могут получить 1 млн рублей на строительство жилья, а многодетным семьям выделят до 1,5 млн рублей. На реализацию программы в 2022 году заложено 500 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманской области запустят проект «Арктический вызов», направленный на поиск и привлечение квалифицированных кадров для дальнейшего трудоустройства в системе государственного и муниципального управления, а также на ключевых производствах.

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