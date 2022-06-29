Мурманск, , 21:55 — REGNUM Во время отчета о деятельности регионального правительства глава Мурманской области Андрей Чибис анонсировал запуск программы «Свой дом в Арктике», по которой семьям будут выделены средства для строительства жилья. Старт запланирован на июль 2022 года.

Частный дом

«С учётом прошлого года видим динамику роста строительства индивидуального жилья. Запускаем программу «Свой дом в Арктике», с помощью которой можно купить домокомплект, построить дома или купить дом на территории Мурманской области», — сообщил Чибис.

Согласно условиям программы, семьи могут получить 1 млн рублей на строительство жилья, а многодетным семьям выделят до 1,5 млн рублей. На реализацию программы в 2022 году заложено 500 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманской области запустят проект «Арктический вызов», направленный на поиск и привлечение квалифицированных кадров для дальнейшего трудоустройства в системе государственного и муниципального управления, а также на ключевых производствах.

Читайте также: Пяти арктическим инвестпроектам помогут субсидиями