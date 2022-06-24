Москва, , 18:02 — REGNUM 23 июня в рамках президиума Государственной комиссии по вопросам развитии Арктики обсудили вопрос субсидирования ставки по кредитам, которые были выданы для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Для пяти проектов одобрили решение о возможности предоставления субсидий на общую сумму 1,4 млрд рублей в 2022 году.

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В связи с ростом ключевой ставки Банка России предприниматели, реализующие инвестиционные проекты, столкнулись с удорожанием стоимости кредитных средств. Для поддержки бизнеса была разработана программа субсидирования процентных ставок для инвесторов, реализующих проекты в Арктике.

«Было одобрено решение о возможности предоставления субсидий на общую сумму 1,4 млрд рублей в 2022 году пяти инвестиционным проектам. Поддержку получили проекты по разработке Харбейского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе и строительству аэропортового комплекса в городе Новый Уренгой, созданию газохимического комплекса в Ненецком автономном округе, строительству комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, освоению Сырадасайского угольного месторождения в Красноярском крае. Общий объём инвестиций в эти проекты составит 573 млрд рублей. Их реализация позволят создать более двух тысяч рабочих мест», — сообщается на официальный сайт министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Ранее ИА REGNUM отмечало, что 10 июня Центральный банк России понизил ключевую ставку до 9,5%.