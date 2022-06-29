Москва, 29 июня 2022, 15:37 — REGNUM Звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину за проявленные им героизм и мужество в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу и предложил ему должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Об этом 29 июня сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Золотая Звезда» Героя России
«Золотая Звезда» Героя России
Mil.ru

Уточняется, что церемония награждения состоялась в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, в котором Сайфуллин, являющийся уроженцем села Вагай Тюменской области, в данный момент восстанавливается после тяжелого ранения, которое он получил во время спецоперации.

«Министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова», — говорится в сообщении.

Отметим, полковник Рустам Сайфуллин является командиром 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка и неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. В ходе спецоперации был два раза ранен и ему указом президента РФ Владимира Путина было присвоено звание Героя России.