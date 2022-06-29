Москва, , 15:37 — REGNUM Звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину за проявленные им героизм и мужество в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу и предложил ему должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Об этом 29 июня сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

Уточняется, что церемония награждения состоялась в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, в котором Сайфуллин, являющийся уроженцем села Вагай Тюменской области, в данный момент восстанавливается после тяжелого ранения, которое он получил во время спецоперации.

«Министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова», — говорится в сообщении.

Отметим, полковник Рустам Сайфуллин является командиром 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка и неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. В ходе спецоперации был два раза ранен и ему указом президента РФ Владимира Путина было присвоено звание Героя России.