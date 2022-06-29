Кишинёв, 29 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Режим президента Молдавии Майи Санду не сможет долго продержаться. С таким заявлением 29 июня выступил перед своими сторонниками экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

ПСРМ организовала митинг возле Апелляционной палаты Кишинёва, куда прибыл экс-президент для обжалования своего ареста. Он взял мегафон и выступил перед собравшимися сторонниками.

«Если кто-то думает из этой власти, из подкупных, никчёмных прокуроров, судей, что эта власть продержится больше, чем несколько месяцев, они ошибаются. Они будут убегать отсюда, как крысы», — сказал Додон.

Он добавил, что при этом представителям действующей власти не удастся убежать в Румынию, так как их остановят. Политик призвал сторонников держаться вместе и быть готовыми к «основному удару».

Напомним, в мае суд в Кишинёве постановил отправить Додона под домашний арест. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». Его жене Галине Додон в июне предъявили подозрение в соучастии в «незаконном обогащении».