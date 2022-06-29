София, , 15:18 — REGNUM В ближайшее время цены на пассажирские перевозки практически всеми видами транспорта в Болгарии вырастут примерно на четверть. Об этом 29 июня со ссылкой на заявление председателя Палаты автоперевозчиков (ПАП) Болгарии Димитра Димитрова сообщает софийская газета «Факты».

Автобус Gradkostroma.ru

По словам Димитрова, причиной такой шага транспортников стало резкое повышение стоимости энергоносителей и топлива в стране.

«Это вынужденная мера, в противном случае обанкротятся сотни крупных предприятий отрасли», — резюмировал в частности, он.

Детали нововведения не разглашаются. Известно лишь, что указанное подорожание билетов на междугородние автобусные рейсы стартует 1 июля текущего года. За ним последует повышение цен на услуги железнодорожного и авиатранспорта.