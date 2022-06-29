Волгоград, , 15:08 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализированы 48 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в федеральном оперативном штабе. Выписали после выздоровления 128 человек.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

Всего в Волгоградской области выявлено 224 840 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 216 332 жителя. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 6 890 пациентов, за сутки это количество не изменилось.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно лечатся 1 618 человек.