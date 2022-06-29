Москва, 29 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Россия потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса вокруг блокировки доставки грузов на Шпицберген. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Nikita Dezhurny МИД России

«Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. в Норвегии объяснили это действием антироссийских санкций. Вместе с тем речь идёт о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте.

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