Москва, , 14:59 — REGNUM Исполнение государственных программ нуждается в депутатском контроле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета за 2021 год в Госдуме.

Антон Силуанов Archive.government.ru

«Мне кажется, что действительно больше нужно депутатского контроля за исполнением тех или иных программ. Сегодня Андрей Михайлович, выступая сказал о том, что многие планы не исполнялись и, наверное, нам нужно вместе тогда навалиться, что называется, со стороны правительства и может быть я вас попросил со стороны комитетов профильных осуществлять мониторинг за теми показателями, которые сегодня определены в государственных программах как результаты тех трат, которые предусмотрены в бюджете», — сказал министр.

По его словам, совместными усилиями можно достигнуть большего эффекта в исполнении бюджетных назначений.