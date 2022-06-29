Озургети, , 18:51 — REGNUM В западногрузинском городе Озургети произошло столкновение между активистами правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения», сообщает 29 июня Первый канал грузинского телевидения.

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Актив ЕНД проводил в центре города встречу с населением, когда туда явилось большое количество сторонников «Грузинской мечты», возглавляемое депутатами местного муниципального собрания. Стороны начали оскорблять друг друга, а затем дело дошло до потасовки.

Примечательно, что полиция, здание которой находилось недалеко от места столкновения, на вызов не прибыла. В своё оправдание полицейские утверждают, что им не сообщили точных координат места происшествия.

Оппозиция считает, что активисты «Грузинской мечты"пытаются сорвать подготовку к массовым акциям протеста, намеченным на 3 июля по всей Грузии.