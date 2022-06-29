Брянск, 29 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбит 29 июня в Брянской области, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

По данным главы региона, беспилотник трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района.

«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населённых пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают наши территории!» — подчеркнул губернатор.

Пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника нет.