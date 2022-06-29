Тбилиси, 29 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 29 июня произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Zeml.info Землетрясение

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 14:10 по тбилисскому времени (13:10 мск). Эпицентр находился 59 километрах от Тбилиси в 18 километрах от города Цалка, возле села Мамишлари.

Гипоцентр находился на глубине семь километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в крае Квемо-Картли в течение последнего года часто происходят землетрясения. До этого подземные толчки там зафиксировали 27 июня в девяти километрах от деревни Самеба.