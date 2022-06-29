Москва, 29 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Кибератака на сайт государственной корпорации «Роскосмос» была отбита специалистами и оказалась безрезультатной. Об этом 29 июня сообщил пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец в своём телеграм-канале.

Александр Спиридонов Здание Роскосмоса

«IT-специалисты Роскосмоса успешно отбили массированную кибератаку на сайт госкорпорации, начавшуюся после публикации космических снимков «центров принятия решений» стран-членов НАТО», — написал он в своём сообщении.

Также Стурговец добавил, что в данный момент сайт устойчиво работает и кибератака оказалась безрезультатной.

Отметим, ранее Струговец сообщил, что сайт государственной корпорации подвергся кибератаке после публикации космических снимков центров принятия решений западных стран. При этом DDoS-атака происходила не из-за границы, как это было в марте–апреле, а из Екатеринбурга.