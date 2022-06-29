Москва, 29 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Было бы точнее сказать, что часть зарубежных компаний «уходят из России, но не прощаются». Это видно в сегментах непродовольственного ретейла и на рынке бытовой электроники, заявил корреспонденту ИА REGNUMсоавтор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений», кандидат политических наук Петр Кирьян.

geralt Бизнесмены

«Тут компании продают бизнес менеджменту с правом обратного выкупа, передают бизнес структурам из стран ЕвраЗЭС, продают конкурентам — но при этом все работает.

Но, надо быть честными, это бизнес, который продолжает работать в ограниченном виде. Скажем, поставщики сотовых телефонов согласны на параллельный импорт, но не отладили вопрос гарантийного ремонта. И такие «нестыковки» будут всплывать весь 2022 год.

Если говорить о сегменте B2B («бизнес к бизнесу»), то здесь уместна фраза «осторожно, двери закрываются».

Из-за обилия санкций разного уровня, включая вторичные, все чаще мы будем видеть ситуации как у Siemens, которая не только остановила работу в России, но и не может передать оборудование которое отправляло на ремонт по заказу российской компании Газпром.

Тут остаётся надеется на то, что со временем будет найдена формула для работы этих компаний с Россией. Будут ли это офисы-посредники из Армении, Казахстана или Азербайджана, посредники из Турции или индивидуальные контракты для каждого заказчика из России — покажет время», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые представители зарубежного бизнеса после ухода с российского рынка тут же возвращаются в Россию, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.

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