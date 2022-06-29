Мадрид, 29 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Переговоры западных стран с Россией будут возможны только после «поражения Москвы» на Украине, заявила 29 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

UK Government Лиз Трасс

«Прежде всего совершенно необходимо одержать победу над Россией на Украине. Мой очень твердый посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры», — заявила она на саммите НАТО в Мадриде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Украина должна одержать победу на поле боя, и НАТО будет продолжать помогать Киеву для этого.

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