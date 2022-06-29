Бухарест, 29 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Действующий глава Сената (верхней палаты парламента) Румынии Флорин Кыцу объявил о своем уходе в отставку. Об этом 29 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По предварительным данным, причиной такого решения стали разногласия Кицу с рядом румынских парламентариев.

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Предполагается, что исполнять обязанности руководителя соответствующей парламентской структуры будет его коллега Алина Георгиу. Передача соответствующих полномочий должна завершиться к 1 июля текущего года.