Мадрид, 29 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 29 июня с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества в области полупроводников и других передовых технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

В ходе встречи, которая состоялась на полях саммита НАТО в Мадриде, Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что увеличение объёма голландских инвестиций в экономику Южной Кореи будет способствовать стабилизации цепочек поставок.

Он также выразил надежду на то, что южнокорейские компании смогут принять участие в проектах по строительству атомных электростанций в Нидерландах.

Представители двух стран договорились продолжить переговоры по вопросам сотрудничества в области ядерной энергетики на рабочем уровне.

Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили ядерную и ракетную программы КНДР.

Юн Сок Ёль выразил озабоченность по поводу возможного проведения КНДР седьмого ядерного испытания, а также подчеркнул, что его администрация будет жёстко реагировать на северокорейские провокации.

В свою очередь, Рютте подтвердил поддержку усилий Сеула по установлению мира на Корейском полуострове, а также передал Юн Сок Ёлю приглашение короля Виллем-Александра совершить государственный визит в Нидерланды.